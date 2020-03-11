В ОАЭ предложили создать новое соглашение ОПЕК+

Министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов выразило сожаление в связи с прекращением действия ОПЕК+. Оно считает необходимым создать новое соглашение. Об этом сообщает в среду, 11 марта, на своей странице в Twitter министр энергетики страны Сухейль Аль-Мазруи.

«ОПЕК и ОПЕК+ играли важную роль в обеспечении стабильности на рынке. Министерство энергетики ОАЭ и отрасль считают, что необходимо новое соглашение для поддержания баланса и снижения изменчивости рынка», — написал Аль-Мазруи.

6 марта странам — участницам ОПЕК+ не удалось договориться о продлении ограничений добычи нефти после марта, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.