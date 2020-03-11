Прямой эфир

Чемпионат мира по бенди в Иркутске перенесли на октябрь из-за COVID-2019

0
Фото: ТАСС/Ковалев Петр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года, который должен был состояться весной в Иркутске, перенесен на октябрь в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 11 марта, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).

«Мы не хотим рисковать. Мы уже получили сообщение от Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что среди других команд также бытуют опасения ехать за границу и участвовать в массовых мероприятиях», — приводятся в сообщении слова президента FIB Бориса Скрынника.

Заболельщики: как китайский патоген подбирается к спорту
Российских велогонщиков не выпускают из отеля в ОАЭ, китайский шахматист Лижэнь проходит карантин в Москве

Точная дата проведения чемпионата мира в октябре еще не определена. Следующий чемпионат мира весной 2021 года состоится в Сыктывкаре, как и планировалось.

Ранее 11 марта стало известно, что все решения, связанные с проведением Олимпийских игр в Токио, будут приняты в мае.

5 марта японский министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото заявила, что Япония продолжает подготовку к летним Олимпийским играм – 2020, отмена или перенос соревнований из-за коронавируса SARS-CoV-2 недопустимы для спортсменов.

3 марта МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал также премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России зафиксировали восемь новых случаев коронавируса
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020