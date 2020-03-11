Чемпионат мира по бенди в Иркутске перенесли на октябрь из-за COVID-2019

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года, который должен был состояться весной в Иркутске, перенесен на октябрь в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 11 марта, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).

«Мы не хотим рисковать. Мы уже получили сообщение от Казахстана об отказе от участия, и мы знаем, что среди других команд также бытуют опасения ехать за границу и участвовать в массовых мероприятиях», — приводятся в сообщении слова президента FIB Бориса Скрынника.

Точная дата проведения чемпионата мира в октябре еще не определена. Следующий чемпионат мира весной 2021 года состоится в Сыктывкаре, как и планировалось.

Ранее 11 марта стало известно, что все решения, связанные с проведением Олимпийских игр в Токио, будут приняты в мае.

5 марта японский министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото заявила, что Япония продолжает подготовку к летним Олимпийским играм – 2020, отмена или перенос соревнований из-за коронавируса SARS-CoV-2 недопустимы для спортсменов.

3 марта МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал также премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.