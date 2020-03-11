Диетолог рассказала о плюсах и минусах кето-диеты

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала «Известиям» о преимуществах и недостатках ставшей популярной в последнее время кетогенной, или так называемой кето-диеты.

Рацион

Особенность классической кето-программы состоит в том, что калорийность рациона обеспечивается за счет высокого содержания жиров и белков. При этом практически полностью исключаются углеводы. Допускается не больше 20 г углеводов в день, что равноценно 100 г яблок, рассказала Марина Макиша.

Рацион при этом состоит в основном из мясных продуктов, рыбы, яиц, различных видов молочных продуктов, которые содержат жир, — это сыр, сметана, допустимы йогурты. Также включены орехи и авокадо.

Что касается фруктов, то они практически полностью исключаются. Разрешено немного листовой зелени. Все остальные овощи, как, например, помидоры или баклажаны, очень ограничены, отметила эксперт. Также уходят практически все цельнозерновые крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб.

Диетологи рекомендуют?

Кето-диета скорее краткосрочная программа, нежели система питания, отметила специалист.

«Кето-диету можно рекомендовать лишь на короткий промежуток времени, людям абсолютно здоровым и желательно на срок не дольше двух-трех недель. Ее назначают, если нужно быстро сбросить вес или то, что называется, просушиться. На кето-диете запасы гликогена в мышцах и печени уменьшаются, что приводит к уходу лишней жидкости», — сказала врач.

В целом Макиша рекомендует воздерживаться от жестких экспериментов с кето-диетами. «Лучше на себе не ставить таких экспериментов, а просто снижать вес на сбалансированном питании с ограниченной калорийностью и с ограничением быстрых углеводов в рационе. И сохранением тем не менее определенного количества фруктов, овощей и цельнозерновых злаков», — сказала диетолог.

Противопоказания

Любые заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются прямым противопоказанием для кето-диеты. Особенно это касается людей с колитами и нарушением кишечной микрофлоры.

«В рационе кето-программ человек недополучает пищевую клетчатку. Из-за этого уже буквально через две-три недели начинаются существенные проблемы с кишечником. Длительное нахождение на кето-диете, как правило, приводит к нарушениям нормальной работы пищеварительной системы. Для профилактики этих осложнений рекомендуют пить клетчатку, псиллиум, то есть получать эти пищевые волокна, хотя бы в виде небольших порошков или овсяных отрубей. Но на самом деле это не решает проблему», — добавила специалист.

Эта модная диета также противопоказана людям c различными заболеваниями почек или подагрой. Дело в том, что она включает достаточно много продуктов животного происхождения, которые содержат пуриновые основания, сказала Макиша.

Подводные камни

В реальности соблюдать классическую кето-диету удается весьма ограниченному кругу людей. Дело в том, что резкое ограничение углеводов большой стресс для человеческого организма. «Обычно мы 50–60% энергии получаем из продуктов, которые содержат углеводы. Когда же их убирают из рациона, очень многие срываются», — подчеркнула член Ассоциации диетологов и нутрициологов.

Кроме того, кето-диета не дает стойкого результата, ссылается на собственную врачебную практику диетолог. «Люди, которые похудели на кето-диете, потом сталкиваются с так называемым эффектом «йо-йо», и происходит откат. Причем достаточно значительный, и вес удержать бывает сложно», — отметила эксперт.

Несмотря на то что в интернете сторонники кето-диеты описывают эффективные случаи похудения, на деле далеко не всем удается похудеть, отметила Марина Макиша.

«В моей практике достаточно много случаев, когда люди по полгода сидели на кето-диете и так и не получили никаких особенных результатов. Потому что для того, чтобы похудеть, нужно уменьшить калорийность рациона. А если калории набираются за счет тех же самых жиров, которые присутствуют в диете, то никакого похудения не будет», — заключила диетолог.

17 января диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич заявила об опасности употребления красного мяса для здоровья человека из-за возможного развития онкологии.

12 января врач-диетолог Ирина Торопыгина перечислила продукты, которые помогают сбросить лишний вес. По словам специалиста, чтобы похудеть, нужно ввести в рацион фрукты, например ананас, который содержит бромелайн — полезный фермент, улучшающий пищеварение и снижающий образование жировой ткани.