Ученые назвали безопасное для сердца количество яиц в день

Специалисты из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета назвали количество яиц, ежедневное употребление которого не принесет вреда сердечно-сосудистой системе. Результаты исследования опубликованы CNN Health.

«Умеренное потребление — до одного яйца в день — не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Вы можете съесть на завтрак и два яйца, но не более одного или двух раз в неделю», — к такому выводу пришел заведующий кафедры питания в Школе общественного здравоохранения имени Чана Гарвардского университета доктор Фрэнк Ху.

Исследование проводилось в течение 34 лет с участием 215 тыс. женщин и мужчин, которые изначально не имели серьезных хронических заболеваний.

Людям, страдающих диабетом 2 типа, рекомендовали употреблять яйца реже из-за повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Также было отмечено, что у жителей азиатских стран употребление яиц значительно реже вызывает сердечно-сосудистые патологии. Возможно, это связано с тем, что в азиатской кухне яйца входят в состав других блюд, а не употребляются отдельно.

22 февраля врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал об уникальных свойствах гречневой крупы, которая благодаря высокому содержанию клетчатки способна очистить организм человека и предотвратить развитие онкологических заболеваний в толстом кишечнике. По его словам, соотношение полезных веществ позволяет назвать гречку одним из секретов долголетия для тех людей, которые ее регулярно будут употреблять.