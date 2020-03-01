Диетологи дали советы по питанию в пост

Людям, планирующим придерживаться правил Великого поста, необходимо обогатить рацион белками. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на диетологов.

По мнению экспертов, дефицит белка образуется в организме из-за отказа постящихся от продуктов животного происхождения. Поэтому надо употреблять в пищу побольше бобовых, хлеба и картофеля.

«Если вы посмотрите монастырские диеты, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие», — сказали специалисты. При этом беременным женщинам, детям и кормящим мамам не стоит поститься или можно сделать рацион не таким строгим.

Великий пост в 2020 году начнется 2 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится 18 апреля.

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