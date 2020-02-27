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Диетолог дала рекомендации по здоровому поеданию блинов

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Врач-диетолог и автор книг Лидия Ионова в беседе с « Известиями» в связи с проходящей Масленицей дала рекомендации россиянам, какие есть блины и с какой начинкой.

«Блины лучше всего разнообразить, чтобы они были сделаны не просто из белой пшеничной муки, которая является пустыми калориями и не несет никакой пользы. Если есть возможность, лучше кушать блины из гречневой, из овсяной муки или хотя бы пшеничной зерновой. Потому что там будут хотя бы какие-то витамины, а не просто пустые калории», — сказала диетолог.

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Несмотря на приятный вкус блинных начинок, многие из них противоречат правильному питанию.

«Что касается начинок, здесь две основные проблемы — огромное количество жиров и огромное количество простых углеводов и сахара. Чтобы минимизировать жир, можно выбирать нежирный творог с ложкой меда. А чтобы минимизировать сахар, вместо сгущенки оптимально выбирать ягоды, хотя бы замороженные», — заключила врач.

Масленица в 2020 году проходит с 24 февраля по 1 марта. Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча весны.

Ранее 27 февраля Роскачество опубликовало результаты проверки блинной муки по 386 показателям. Проверку провели среди продуктов 13 марок блинной муки российского производства.

Выяснялись безопасность продукта, его вкус и качество. Согласно результатам, вся мука была признана безопасной: в ней не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки.

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