Представитель кабмина Украины в раде написала заявление об отставке

Депутат от фракции «Слуга народа» Елена Шуляк уходит с должности представителя кабинета министров Украины в Верховной раде. Об этом в среду, 11 марта, она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в течение последних месяцев тесно сотрудничала с правительством бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука и поддерживала его инициативы. «Борьба с коррупцией, диджитализация, большая приватизация, большое строительство и т.п. программы, которые всегда будут ассоциироваться с правительством Гончарука, скоро принесут Украине много позитива», — написала Шуляк.

Депутат также заявила, что никогда не умела «быстро переобуваться» и сейчас ей трудно переключиться на новый лад, другие программы и идеи правительства.

«И дело не в том, что новый кабмин хуже, чем прошлый. Новому правительству нужен коммуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел», — написала Шуляк.

Депутат добавила, что с предыдущим составом правительства ей удалось прийти к согласию. С Гончаруком, по ее словам, она была знакома задолго до его назначения, что позволило быстро включиться в совместную работу. С новой командой, по мнению Шуляк, этого сделать не удастся.

По данным сайта «КП-Украина», Шуляк была утверждена в должности представителя в Верховной раде в ноябре 2019 года. До этого она была заместителем председателя комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Верховная рада 4 марта приняла решение об отставке украинского правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Его преемником стал Денис Шмыгаль, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

В тот же день был утвержден новый состав правительства, а 7 марта Гончарук покинул Украину. Он отправился в Португалию и заявил, что летит в отпуск.