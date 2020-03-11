Прямой эфир

Глава Минобороны Украины назвал перевооружение армии главной задачей ведомства

0
Фото: из открытых источников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый министр обороны Украины Андрей Таран назвал перевооружение армии первостепенной задачей ведомства, так как вооруженным силам необходима технологическая модернизация и переход на новые системы вооружения.

Последовали премьеру: что изменит новое украинское правительство
Кабмин призван протолкнуть радикальные реформы Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил Тарана руководящему составу Минобороны и Генштабу ВС страны в среду, 11 марта,

«Говоря о приоритетах работы министерства, главным считаю необходимость обеспечения высокой обороноспособности страны, способность вооружённых сил давать отпор противнику», — заявил Таран на выступлении, видеозапись которого опубликована на сайте Министерства обороны Украины.

4 марта на внеочередном заседании Верховная рада Украины одобрила отставку премьер-министра Алексея Гончарука. После этого украинский парламент назначил новым главой правительства Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий.

Обновление состава украинского правительства осуществлено в соответствии с законодательством страны, так как за отставкой премьера следует отставка всего кабинета министров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине предложили усилить флот «секонд-хэнд» кораблями ВМС США
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020