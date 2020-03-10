«Хотим закончить серию с «Авангардом» дома»

В Кубке Гагарина подходит к концу первый раунд. Уже определились пять участников следующей стадии: ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Барыс» и «Сибирь». А в среду стартуют шестые матчи оставшихся противостояний. Пока ничего не ясно в борьбе «Йокерита» с «Локомотивом», «Динамо» со «Спартаком» и «Авангарда» с «Салаватом Юлаевым».

Последняя пара является едва ли не самой интересной. В первом матче на домашнем льду в Балашихе «Авангард» разгромил уфимцев со счетом 5:2. Во второй встрече он снова был близок к победе, но «Салават Юлаев» спасся от поражения за шесть секунд до конца основного времени, а затем забросил решающую шайбу в овертайме (3:2). После этого команды переехали в Уфу, где хозяева в третьей встрече добились крупной победы (6:3), а в четвертом матче потерпели разгромное поражение — 1:5.

В понедельник серия вернулась в Балашиху, где верх вновь взял «Салават» — 6:3. Таким образом, по итогам домашней шестой игры он может оформить выход во второй раунд плей-офф, взяв у омского клуба реванш за поражение в прошлогоднем финале Восточной конференции (2:4 в серии).

После пятого матча «Известия» пообщались с защитником «Салавата» Филипом Ларсеном. Датский хоккеист объяснил, за счет чего его команда ведет в серии и почему уфимцы второй сезон подряд резко преображаются в плей-офф.

— Как оцените прошедшую пятую игру с «Авангардом»?

— Эта игра была такая же сложная, как и предыдущие. Мы знаем, что команда из Омска действительно хорошая и волевая. Поэтому нам было важно не дать ей много свободы и играть как можно плотнее. Хорошо, что два раза, когда позволяли «Авангарду» повести в счете, быстро забрасывали ответные шайбы. А в третьем периоде, выйдя вперед, не стали сбавлять оборотов и увеличили отрыв от соперника.

— Какой эпизод матча стал ключевым?

— Момент, когда мы во второй раз сравняли счет. Было обидно пропускать гол в меньшинстве во втором периоде, когда совсем немного не продержались до выхода на лед нашего пятого игрока. Но хорошо, что скоро сами реализовали большинство и восстановили равновесие. А после этого мы поймали должный настрой и в третьем периоде уже реализовали свое преимущество, что и предопределило победу.

— А что скажете про момент во втором периоде, когда Григорий Панин впечатал в борт Дениса Зернова, а Сергей Широков пошел заступаться за своего партнера по «Авангарду» и получил удаление. Ваша команда этим воспользовалась и забила шайбу.

— Мне трудно комментировать этот эпизод и его влияние на игру.

— Почему матчи серии получились настолько разные? Крупные победы одерживал то один, то другой клуб.

— Думаю, это связано с высоким уровнем игры нападающих и тем, что встречаются две хорошие команды. В результате одна ошибка приводит к голу, и клубу, который проигрывает, приходится больше идти в атаку, оставляя пространство, чем и пользуется противник, который ведет в счете. Обе команды играют до конца и стараются увеличивать преимущество, поскольку понимают, что, снизив темп, дадут сопернику шанс спастись. И мы, и «Авангард» умеем пользоваться малейшей расслабленностью, чтобы отыграть отставание. Но стараемся не давать друг другу таких возможностей.

— Сейчас «Салават Юлаев» демонстрирует свою лучшую игру?

— Мы можем прибавить. Еще по ходу сезона знали, что способны показать себя с лучшей стороны в плей-офф, как и в прошлом чемпионате.

— Насколько «Авангард» изменился по сравнению с финалом конференции минувшего сезона?

— Думаю, изменения есть. Это сильная и организованная команда с большим набором качественных исполнителей. У нее есть понятная и хорошо отлаженная система игры, а новички сумели усилить «Авангард». Но сейчас их хоккей стал еще сложнее с более качественным выполнением тренерского задания. Однако и мы не стоим на месте. Я считаю, что мы играем лучше и вариативней, чем год назад. Поэтому сейчас и ведем в счете в серии, а тогда проигрывали.

— Почему второй год подряд «Салават Юлаев» демонстрирует не лучшие результаты в регулярном чемпионате, но показывает отличный хоккей в плей-офф?

— Я не знаю. Просто приходит момент, когда у нас получается демонстрировать свой лучший хоккей. И хорошо, что это происходит в плей-офф.

— Как, на ваш взгляд, выдерживает большую нагрузку первое атакующее звено — Линус Умарк — Сакари Маннинен — Теему Хартикайнен, которому тренеры дают большое количество игрового времени?

— Думаю, они счастливы, что в команде им доверяют лидерские функции. Наше первое звено готово играть на результат, забивать голы, отдавать передачи и приносить победы. И мы все намерены максимально эффективно проводить на льду столько времени, сколько нам скажет тренер. На мой взгляд, другие звенья также показывают себя с лучшей стороны. И благодаря этому мы сейчас выигрываем эту серию.

— Каковы шансы «Салавата Юлаева» выиграть серию с «Авангардом» в среду в Уфе?

— Сделаем всё, чтобы одержать победу на своей арене и пройти дальше. Мы хорошо готовимся к каждой ближайшей игре и хотим ее выиграть. То же самое можно сказать и про шестой матч с «Авангардом». У нас есть хороший шанс пройти дальше, обыграв сильного соперника. И мы не хотим его упускать.