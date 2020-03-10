Трамп и наследный принц Саудовской Аравии обсудили энергетические рынки

Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию на энергетических рынках с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает во вторник, 10 марта, Bloomberg.

В ходе разговора, который состоялся в понедельник, 9 марта, президент и наследный принц обсудили вопросы энергетики вместе с другими важными региональными и двусторонними проблемами.

На торгах 10 марта на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года торговалась на уровне $38,22 за баррель.

Утром 9 марта цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель, а на нефть WTI опустилась до $27,9 за баррель. Позднее цены отыграли часть обвала.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран — участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.