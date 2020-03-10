Проверку организовали по факту гибели трех человек на пожаре в Подмосковье

В городе Пушкино Московской области следователи проводят проверку по факту гибели трех человек на пожаре. Об этом сообщает региональное СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 8 марта в частном доме в поселке Ашукино. На момент возникновения пожара в доме находились три человека, все они погибли. Предположительно, это 62-летняя хозяйка дома и двое ее знакомых, личности которых пока не установлены, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту гибели людей организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. На данный момент установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Личности погибших устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

Ранее 10 марта сообщалось, что в Красноярске произошел пожар в общежитии. Погиб один человек, еще один был доставлен в больницу.