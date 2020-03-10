Прямой эфир

Проверку организовали по факту гибели трех человек на пожаре в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Пушкино Московской области следователи проводят проверку по факту гибели трех человек на пожаре. Об этом сообщает региональное СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 8 марта в частном доме в поселке Ашукино. На момент возникновения пожара в доме находились три человека, все они погибли. Предположительно, это 62-летняя хозяйка дома и двое ее знакомых, личности которых пока не установлены, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту гибели людей организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. На данный момент установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным.

Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Личности погибших устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

Ранее 10 марта сообщалось, что в Красноярске произошел пожар в общежитии. Погиб один человек, еще один был доставлен в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Санкт-Петербурге произошел пожар на заводе
Три ребенка погибли при пожаре в Югорске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020