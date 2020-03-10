Один человек погиб при пожаре в общежитии в Красноярске

В Красноярске произошел пожар в общежитии на улице Калинина, 10. Погиб один человек, еще один пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На момент возгорания в общежитии находились более 90 человек, большинство из них покинули здание самостоятельно. Еще 32 взрослых и десять детей были эвакуированы спасателями, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По данным МЧС, пожар возник в комнате на последнем этаже здания. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Погиб один человек, еще один пострадавший был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства возникновения огня устанавливаются.

8 марта сообщалось, что в Удмуртии произошел пожар в двухэтажном жилом доме, ему был присвоен второй уровень сложности. Огонь повредил 8 из 12 квартир, погибли три человека, еще девять пострадали. Спасатели эвакуировали 20 человек. Площадь возгорания составила 150 кв. м.