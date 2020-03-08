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Власти Забайкалья назвали причину пожара на полигоне ТБО

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Фото: официальный портал Забайкальского края/75.ru
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Власти Забайкалья назвали возможную причину пожара, который возник 7 марта на полигоне с бытовыми отходами в Чите. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает REGNUM со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Андрея Гурулева.

По его словам, огонь появился одновременно в двух местах, а значит, не исключен поджог.

«Из-за сильного ветра пожар распространился быстро. Успели купировать, пять пожарных расчетов работали всю ночь, тушим не только водой, засыпаем землей, сегодня в течение дня для этого подключим еще три бульдозера», — сказал он.

Сложность тушения, как отметил чиновник, связана с тем, что на свалке скопился 15-метровый слой мусора.

Днем ранее ТАСС сообщал, что в Чите произошел крупный пожар на полигоне ТБО. Площадь возгорания составляла 700 кв. м.

О пострадавших не сообщалось.

6 марта говорилось, что в подмосковных Химках начался пожар в школе бокса. Площадь возгорания составляла 1,5 тыс. м. Часть здания обрушилась.

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