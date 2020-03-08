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Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Три человека стали жертвами пожара в Московской области, сообщает в воскресенье, 8 марта, телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла в жилом доме в подмосковном поселке Ашукино. К началу возникновения пожара в доме находились три человека, все они погибли.

В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Другие подробности не приводятся.

Ранее 8 марта ребенок погиб и еще семь человек пострадали в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Республике Удмуртия. Возгорание произошло в поселке Игра на площади 150 кв. м, ему был присвоен второй уровень сложности. Огонь повредил восемь из 12 квартир, которые находились во втором и третьем подъезде.

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