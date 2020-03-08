Три ребенка погибли при пожаре в Югорске

Трое детей стали жертвами пожара в частном доме в городе Югорск, в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» в региональном управлении Следственного комитета России (СК РФ) в воскресенье, 8 марта.

«Погибли трое детей, в том числе один из них — в медучреждении. Возбудили уголовное по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — рассказали в СК.

По информации МЧС, инцидент произошел около полуночи по местному времени в деревянном доме площадью 24 кв. метра. Спасатели ликвидировали возгорание за 20 минут.

В настоящий момент выясняются причины инцидента. Глава Югорска Андрей Бородкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что при пожаре погибли дети пяти, восьми и 11 лет. Он добавил, что еще женщина 1972 года рождения попала в реанимацию Югорской городской больницы.

«Выражаю огромное соболезнование семьям погибших. Это большое родительское горе терять своих детей. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшей», — отметил Бородкин.

Ранее 8 марта три человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Ашукино в Московской области.