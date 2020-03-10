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Путин намерен сделать многое для страны до 2024 года

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Президент России Владимир Путин заявил, что до окончания президентского срока в 2024 году он вместе с правительством успеет сделать многое для страны. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Госдуме во вторник, 10 марта.

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«Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы сделаем еще много чего хорошего, по крайней мере до 2024 года. А там видно будет», — цитирует президента ИА Regnum.

Также во время выступления Путин призвал не связывать президентскую власть в России с одним человеком. Он выразил уверенность, что придет время, когда высшая власть в стране не будет персонифицирована. В то же время глава государства назвал сильную президентскую вертикаль необходимой для страны, отметив, что парламентская форма правления в России не может быть использована.

Ранее в этот день нижняя палата парламента начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменении Основного закона страны.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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