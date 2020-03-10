Порядка 20 т торфа из Белоруссии не пустили в Псковскую область

В Псковской области в Себежском районе на пункте «Долосцы» задержали 19,5 т торфа из Белоруссии. Продукцию везли на производственное предприятие в Великие Луки.

Как рассказали Псковской ленте новостей в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, во время проверки документов на груз выяснилось, что срок действия фитосанитарного сертификата истек 1 марта 2020 года.

Таким образом, не удалось подтвердить соответствие подкарантинной продукции Единым карантинным фитосанитарным требованиям, которые предъявляются на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза.

В отношении представителя владельца груза возбудили административное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.