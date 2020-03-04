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Еженедельные совещания по нацпроектам организуют в Псковской области

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал наладить плановую и системную работу по реализации национальных проектов в Псковской области. «Трудовые подвиги — это хорошо, но мы гораздо быстрее и комфортнее будем двигаться, если сможем наладить нормальную, плановую, системную работу», — подчеркнул глава региона.

К апрелю предполагается 90% контрактации объектов (10% закладываются на сэкономленные средства), а к концу ноября — 80% кассового исполнения, сообщает Псковское агентство информации. Органы исполнительной власти теперь будут работать по «дорожным картам» в рамках реализации нацпроектов с промежуточными ежемесячными отчетами. А совещания по актуальным вопросам будут проводиться еженедельно.

В 2020 году в Псковской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из них свыше 2,3 млрд рублей — на региональный проект «Дорожная сеть». Запланирован ремонт магистралей общей протяженностью 124,7 км.

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