Прямой эфир
Сюжет:

Три улицы отремонтируют в псковском Острове в рамках нацпроекта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Острове в Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют три улицы. Речь идет об улицах Пригородной, Балтийской и Рымара.

Как пишет Псковское агентство информации со ссылкой на областной комитет по транспорту и дорожному строительству, на Пригородной улице будет восстановлено 787 м дорожного полотна. Там фрезеруют старое покрытие на глубине до 5 см, положат выравнивающее покрытие и верхний слой, отремонтируют колодцы, укрепят обочины щебнем. На эти цели выделяется 9,8 млн рублей.

На Балтийской улице отремонтируют 650 метров. Там очистят от деревьев и кустарника полосу отвода, углубят и прочистят кювет. На участке дороги положат выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепят обочины. Будут отремонтированы съезды к домам, установлены сигнальные столбики, нанесена разметка. На эти работы выделят около 12 млн рублей.

Что касается улицы Рымара, то на ней отремонтируют участок протяженностью в 200 м. Здесь также срежут дорожное покрытие, положат выравнивающий и верхние слои из асфальтобетона, демонтируют старые и уложат новые плиты покрытия, заасфальтируют пешеходные дорожки и тротуары, заменят бортовой камень. Стоимость работ – порядка 2,3 млн рублей. Их должны завершить до 1 августа 2020 года.

2 марта сообщалось, что Псковской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выделят более 2,4 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кабмин разработает целевой показатель для закупок товаров для нацпроектов
Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020