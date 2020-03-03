Три улицы отремонтируют в псковском Острове в рамках нацпроекта

В городе Острове в Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют три улицы. Речь идет об улицах Пригородной, Балтийской и Рымара.

Как пишет Псковское агентство информации со ссылкой на областной комитет по транспорту и дорожному строительству, на Пригородной улице будет восстановлено 787 м дорожного полотна. Там фрезеруют старое покрытие на глубине до 5 см, положат выравнивающее покрытие и верхний слой, отремонтируют колодцы, укрепят обочины щебнем. На эти цели выделяется 9,8 млн рублей.

На Балтийской улице отремонтируют 650 метров. Там очистят от деревьев и кустарника полосу отвода, углубят и прочистят кювет. На участке дороги положат выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепят обочины. Будут отремонтированы съезды к домам, установлены сигнальные столбики, нанесена разметка. На эти работы выделят около 12 млн рублей.

Что касается улицы Рымара, то на ней отремонтируют участок протяженностью в 200 м. Здесь также срежут дорожное покрытие, положат выравнивающий и верхние слои из асфальтобетона, демонтируют старые и уложат новые плиты покрытия, заасфальтируют пешеходные дорожки и тротуары, заменят бортовой камень. Стоимость работ – порядка 2,3 млн рублей. Их должны завершить до 1 августа 2020 года.

2 марта сообщалось, что Псковской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выделят более 2,4 млрд рублей.