Шесть человек пострадали в ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Водитель не справился с управлением на трассе.

Авария произошла на территории Новосергиевского района. По данным Госавтоинспекции, 46-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos допустил выезд машины в кювет. В результате автомобиль перевернулся, сообщает РИА «Оренбуржье».

Автомобилист и пятеро его пассажиров получили различные травмы. Они были доставлены в больницу, но позже отпущены домой. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в результате лобового столкновения двух автомобилей в Московской области пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Все потерпевшие были госпитализированы.