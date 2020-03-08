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Ребенок погиб в ДТП под Санкт-Петербургом

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В результате двух автомобильных наездов в Ленинградской области погиб ребенок, еще одна женщина госпитализирована, сообщает в субботу, 7 марта, ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

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Авария произошла в 20:05 в Волосовском районе на 77-м км автодороги «Нарва» около деревни Бегуницы. По предварительной версии, мальчик 2006 года рождения выбежал на дорогу вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем Lada Largus, которым управлял мужчина 1973 года рождения.

Для оказания помощи ребенку на проезжую часть выбежала женщина 1995 года рождения, однако на них обоих совершила наезд двигавшаяся во встречном направлении машина Audi Q7 под управлением мужчины 1967 года рождения.

«В результате ДТП ребенок погиб на месте, девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — говорится в заявлении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в этот день в Ставрополье в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще трое пострадали.

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