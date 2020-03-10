Прямой эфир

Суд признал виновным экс-замглаву ФСИН Коршунова по делу о растрате

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновным бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

«Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных средств с использованием своего служебного положения», — сообщает корреспондент «Известий» во вторник, 10 марта.

Особая экономическая зона: осужден бывший замглавы тюремного ведомства
Как эксплуатировали заключенных и наживались на госконтрактах замдиректора ФСИН Олег Коршунов и его сообщники

Отмечается, что по делу также проходят бывшие замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

В июле Коршунова признали виновным по одному из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей. Суд приговорил его к семи годам колонии.

Коршунова задержали в сентябре 2017 года. Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов для учреждений ФСИН по госконтрактам, взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе.

Предполагается, что в период с декабря 2015 по январь 2016 года Коршунов обеспечил заключение договора между ФГУП «СУ-23» и подконтрольной ему фирмой «Юнистрой» на строительство изолятора, зная, что у компании недостаточно средств для реализации объекта. Тем не менее 82 млн рублей из бюджета были перечислены на счета организации.

В декабре 2016 года ФГУП «СУ-23» было реорганизовано, а строительство СИЗО так и не было завершено. Потребовалось выбрать нового исполнителя работ. Коршунов обеспечил заключение допсоглашений с «Юнистроем», на счет фирмы было еще перечислено не менее 111 млн рублей. Компания так и не выполнила свои обязательства, а бюджету был нанесен ущерб на сумму не менее 193 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему мэру Владивостока
Сотрудника ГБУ «Жилищник» задержали по подозрению в получении взятки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020