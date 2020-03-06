Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему мэру Владивостока

Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры России к бывшему мэру города Игорю Пушкареву и его брату, экс-главе МУП «Дороги Владивостока» и шести компаниям, подконтрольным семье Пушкарева. Об этом 6 марта «Известиям» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Иск на сумму более 1,45 млрд рублей был удовлетворен в полном объеме. Судом признано, что названная сумму нажита ответчиками в результате реализации коррупционных схем, в которых участвовали Пушкарев и компании, подконтрольные его семье.

Ранее, в мае 2019 года, стало известно, что Генпрокуратура подготовила иск к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.

По версии следствия, в период с 2008 по 2015 год Пушкарев получал взятки, общая сумма которых составила 75 млн рублей. Кроме того, близкие родственники градоначальника получили дивиденды в размере 471,7 млн рублей от группы компаний «Востокцемент», которая поставляла материалы МУП «Дороги Владивостока», выигравшему конкурс благодаря содействию Пушкарева.