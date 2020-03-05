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Сотрудника ГБУ «Жилищник» задержали по подозрению в получении взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следственный комитет задержал начальника отдела ресурсов ГБУ «Жилищник» по московскому району Раменки по подозрению в получении взятки. Об в четверг, 5 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГСУ СКР по Москве.

Собеседник издания уточнил, что Пархоменко был задержан в порядке статьи 91 УПК России, его подозревают в получении 115 тыс. руб. от некоего предпринимателя в качестве взятки за «незаконное подключение электричества к торговой точке».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», отметил собеседник. Кроме того, свидетелем по нему проходит заместитель директора по эксплуатации ГБУ «Жилищник» (Раменки).

4 марта стало известно, что военное следствие обвинило в даче взятки в размере 65 млн рублей депутата Госсовета Республики Татарстан и генерального директора судостроительной корпорации «АК Барс» Рената Мистахова.

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