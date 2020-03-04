Глава корпорации «АК Барс» Мистахов обвинен в даче взятки на 65 млн рублей

Военное следствие обвиняет в даче взятки в размере 65 млн рублей депутата Госсовета Республики Татарстан и генерального директора судостроительной корпорации «АК Барс» Рената Мистахова. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Слушания проходят в Хамовническом суде Москвы, который решает вопрос о мере пресечения фигуранту. Как следует из материалов дела, в мае 2015 года Мистахов передал сотруднику департамента аудита госконтрактов Минобороны Юрию Ефимову взятку в кафе «Жан-Жак» в размере 30 млн рублей. Через год в том же кафе были переданы 35 млн рублей.

Средства предназначались за согласование контрактов Минобороны на поставку кораблей и неснижение цен на них.

Дело в отношении Мистахова было возбуждено в мае 2019 года.

Ранее в марте замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, которого арестовали за взятку, пытался съесть улики прямо во время задержания. При следователях он проглотил листок бумаги с информацией.