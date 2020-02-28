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Депутат Красноярского края получил восемь лет колонии за взятку

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Депутат законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, приговорен к восьми годам лишения свободы.

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«Железнодорожным районным судом г. Красноярска оглашен приговор по уголовному делу в отношении Титова С.С., обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении на сайте суда, опубликованном 27 февраля.

Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

По версии следствия, преступление было совершено в феврале 2018 года. Как сообщает ngs24.ru, Титов сообщил руководителю одной из теплоснабжающих организаций, что может убедить действующую власть повысить тарифы на теплоэнергию для этой компании. Тогда она смогла бы получать субсидию от государства, не увеличивая своих затрат. Директор в течение года передал депутату 4 млн рублей.

Титов входит в состав комитета по бюджету и экономической политике и комитета по охране здоровья и социальной политики краевого парламента.

Накануне Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки.

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