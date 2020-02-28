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Суд арестовал главу департамента пенсионного обеспечения МВД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки. Она проведет в СИЗО два месяца, сообщает в пятницу, 28 февраля, ТАСС.

Дело против Алешиной возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), сообщили в суде. Подробностей дела там не уточнили, но такая формулировка означает суммы от 1 млн рублей.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что сумма взятки составляет несколько миллионов рублей.

В декабре 2019 года в СМИ появились сообщения о нескольких десятках обысков, проведенных по делу о госконтракте между МВД и компанией «Центральное страховое общество». Говорилось, что по этому делу попросили Алешину и главу департамента материального и технического обеспечения МВД России Виталия Сидоренко. Сведения о допросе Сидоренко в МВД позже опровергли.

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