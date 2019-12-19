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В МВД опровергли сообщения об обысках у главы одного из департаментов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В МВД России опровергли информацию об обысках у начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению министерства Виталия Сидоренко. Об этом 19 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала ТАСС.

По ее словам, распространенные в Сети сведения не соответствуют действительности.

«По поручению ГСУ СК России по Москве в рамках расследования возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»), сотрудниками ГУСБ МВД России проводятся следственные действия», — добавила она.

Представитель министерства уточнила, что МВД проводит проверку в связи с нарушениями при исполнении госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников ОВД.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения о том, что у Сидоренко проводятся обыски, связанные с этим делом.

7 декабря более 4 млн рублей изъяли при обыске у экс-замглавы администрации Щелково.

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