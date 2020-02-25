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Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

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Центральный районный суд Калининграда принял решение об условно-досрочном (УДО) освобождении бывшего главы ФСИН Александра Реймера, передает ТАСС 25 февраля.

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Решение было вынесено 20 февраля. В мае 2019 года суд отказал Реймеру в освобождении по УДО, отмечает «Интерфакс».

Александра Реймера приговорили к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей в июне 2017 года. Его сообщники — Криволапов и Определенов — получили 5 лет и 8 месяцев и 7 лет колонии соответственно.

По версии следствия, в 2010–2012 годах экс-глава ФСИН и его сообщники мошенническим путем похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные для обеспечения ведомства электронными браслетами.

Участники группы разработали схему, согласно которой подконтрольное им предприятие ФГУП ЦИТОС, с которым были заключены госконтракты на более чем 3,3 млрд рублей, реализовывало электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам, несмотря на то что не имело производственного оборудования, зданий, сооружений для размещения производственных мощностей для законченного цикла производства устройств.

Впоследствии Реймер обжаловал приговор и добился его смягчения. Мосгорсуд снял штраф с бывшего директора ФСИН. 22 августа 2018 года с Реймера и двух других фигурантов уголовного дела о хищениях при закупке электронных браслетов взыскали 2,2 млрд рублей.

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