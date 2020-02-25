Прямой эфир

Житель Якутии съел принесенные для взятки 10 тыс. рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Якутии предложил 10 тыс. рублей инспектору отдела миграции в качестве взятки, а когда был пойман с поличным, съел банкноты. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил портал Якутия Daily.

Инцидент произошел еще 9 января, но известно о нем стало только сейчас. Местный житель пришел в отдел полиции, чтобы выяснить у инспектора, как обстоят дела с его документами. Также он предложил взятку сотруднице МВД: набрал на экране телефона 10 тыс., после чего показал девушке. За эти деньги мужчина намеревался ускорить процесс получения вида на жительство, отмечает телеканал «360».

Девушка описала ситуацию своему руководителю, и тот сказал ей для вида согласиться на «сделку». После этого мужчина принес в ее кабинет 10 тыс. рублей двумя купюрами по 5 тыс. Деньги лежали на столе, когда в помещение зашли полицейские. Тогда мужчина схватил банкноты и съел их. Позднее медики извлекли их из его желудка.

Обвинительный приговор в отношении мужчины уже утвердили. Дело отправили в суд, пишет REGNUM.

20 февраля сообщалось, что гражданин США Джин Мирон Спектор арестован в Москве по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Спектор является изобретателем, который запатентовал в России средство для лечения онкологических заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Красноярском крае прокурора задержали по подозрению в получении взятки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020