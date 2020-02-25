Житель Якутии съел принесенные для взятки 10 тыс. рублей

Житель Якутии предложил 10 тыс. рублей инспектору отдела миграции в качестве взятки, а когда был пойман с поличным, съел банкноты. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил портал Якутия Daily.

Инцидент произошел еще 9 января, но известно о нем стало только сейчас. Местный житель пришел в отдел полиции, чтобы выяснить у инспектора, как обстоят дела с его документами. Также он предложил взятку сотруднице МВД: набрал на экране телефона 10 тыс., после чего показал девушке. За эти деньги мужчина намеревался ускорить процесс получения вида на жительство, отмечает телеканал «360».

Девушка описала ситуацию своему руководителю, и тот сказал ей для вида согласиться на «сделку». После этого мужчина принес в ее кабинет 10 тыс. рублей двумя купюрами по 5 тыс. Деньги лежали на столе, когда в помещение зашли полицейские. Тогда мужчина схватил банкноты и съел их. Позднее медики извлекли их из его желудка.

Обвинительный приговор в отношении мужчины уже утвердили. Дело отправили в суд, пишет REGNUM.

20 февраля сообщалось, что гражданин США Джин Мирон Спектор арестован в Москве по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Спектор является изобретателем, который запатентовал в России средство для лечения онкологических заболеваний.