Прямой эфир

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Мещанский районный суд Москвы постановил заключить под стражу Черникова А.А., занимающего должность замначальника таможенного поста столичного аэропорта Шереметьево. Срок ареста пока не известен.

Ст. 290 УК РФ, по которой, предположительно, будет предъявлено обвинение Черникову, предполагает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

21 февраля Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника 87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области Родиона Киселева и его заместителя Владимира Митякова, обвиняемых в получении взятки. Полицейские арестованы до 16 апреля, вину фигуранты не признают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело в отношении экс-главбуха Минюста РФ направили в суд
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020