Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.

Колодяжному вменяется ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Источник добавил, что на рабочем месте ректора и у него дома, а также у еще четверых фигурантов дела — проректоров вуза — были проведены обыски. Проректоры подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«В период с 2015 года по настоящее время подозреваемые смогли получить не менее 70 млн рублей. Выписывались завышенные премии, а потом все деньги забирались в доход одного человека», — приводит ТАСС слова источника.

23 августа 2018 года СУ СК по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство семьи Колодяжного. Его коттедж подожгли неизвестные. Внутри в это время находились женщина и малолетний ребенок. Они смогли выбраться на улицу через окно.