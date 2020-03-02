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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.

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Колодяжному вменяется ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Источник добавил, что на рабочем месте ректора и у него дома, а также у еще четверых фигурантов дела — проректоров вуза — были проведены обыски. Проректоры подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«В период с 2015 года по настоящее время подозреваемые смогли получить не менее 70 млн рублей. Выписывались завышенные премии, а потом все деньги забирались в доход одного человека», — приводит ТАСС слова источника.

23 августа 2018 года СУ СК по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство семьи Колодяжного. Его коттедж подожгли неизвестные. Внутри в это время находились женщина и малолетний ребенок. Они смогли выбраться на улицу через окно.

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