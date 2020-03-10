Минсельхоз усомнился в возможном росте цен на продукты из-за ослабления рубля

Роста цен на основные продукты питания в России на фоне ослабления рубля не ожидается. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

«Некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории Российской Федерации», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

В министерстве уточнили, что доля импортной продукции в России незначительна, кроме того, аграрный сектор заблаговременно подготовлен к сезонным работам, а закупка импортных товаров для проведения весенней кампании уже произведена.

Рубль резко подешевел по отношению в евро и доллару на фоне падения цен на нефть, после того как 4 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за эпидемии коронавируса COVID-19. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Во вторник, 10 марта, курс доллара США на старте торгов составил 72,77 рубля, евро — 82,6 рубля. Ранее, 10 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года вырастала на 7,22% — до $35,85 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. При этом стоимость нефти марки WTI достигла $32,38 за баррель, прибавив 4,02%.