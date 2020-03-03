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Весеннее обострение: чего ждать от рубля

Российская валюта скачет вместе с ценой на нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Весеннее обострение: чего ждать от рубля
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2020-03-02 21:10:22
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Начало текущей недели рубль отметил сильным падением. Доллар в ходе торговой сессии 2 марта подорожал на 40 копеек и превзошел отметку в 67 рублей, затем, впрочем, откатившись к отметке в 66,6 рубля. Евро, в свою очередь, на какой-то момент подскочил вплотную к отметке в 74,5 рубля. Таким образом, меньше чем за 10 дней российская валюта подешевела более чем на 5%. Что интересно, сейчас рубль движется практически параллельно нефти, хотя в предыдущем году он, казалось, неоспоримо потерял привязку к ценам на углеводороды. В колебаниях национальной валюты разбирались «Известия».

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По итогам сессии 21 февраля на Московской бирже доллар стоил 64,07 рубля. Хотя американская валюта выросла по сравнению с январскими показателями, ее постепенное укрепление шло в спокойном темпе. Всё изменилось на прошлой короткой неделе, когда доллар подскочил почти на три рубля.

Причина столь резких изменений на валютном рынке до конца не ясна. 28 февраля министр финансов Антон Силуанов напрямую связал ослабление рубля с падением цен на нефть. Действительно, за этот же период марка Brent опустилась с почти $58 до $49 за баррель. Однако и обвал на нефтяном рынке, и снижение курса рубля совпали по времени с сильным падением котировок акций на мировых биржах. Что именно повлияло на рубль — удешевление черного золота или общее негативное настроение инвесторов по отношению к мировой экономике — сказать сложно.

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рубль доллар курс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В прошлом году рубль демонстрировал высокую устойчивость к колебаниям нефтяных цен, о чем уже писали «Известия». Пики подъемов и глубокие спады очень слабо коррелировали с ценами на углеводороды. Бюджетное правило с ценой отсечения в $42 за баррель, а также свободно плавающий курс рубля, введенный в конце 2014 года, об этом позаботились.

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Как бы то ни было, 2 марта российская валюта вновь упала в первой половине сессии, опустившись ниже отметки в 67 рублей за доллар. На этом уровне равновесие держалось недолго, и к концу сессии доллар сдал позиции, что вполне отражало лихорадку на мировых рынках. Сначала сильного негатива добавили европейские рынки, но затем Америка несколько смягчила общую грустную картину, отчитавшись о сравнительно неплохих результатах в промышленном производстве (рост был мизерным, но это все-таки рост).

Что касается нефти, то, упав ниже $50 за баррель, марка Brent 2 марта воспрянула, подскочив за сессию более чем на $2 — до $52 за баррель. Здесь сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, есть некоторые основания полагать, что экономический эффект от эпидемии коронавируса в Китае немного рассеивается. В частности, на это могут указывать данные по трафику на улицах Пекина. Во-вторых, мир замер в ожидании, что центробанки и правительства предпримут шаги по поддержке оказавшихся в сложном положении национальных экономик. Наконец, есть надежда на то, что ОПЕК+ в ближайшее время примет реальные меры по сокращению добычи и тем самым поддержит цены даже в условиях экономического спада.

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Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что связь между рублем и нефтью по-прежнему сохраняется, пусть и не со 100-процентной корреляцией. «Говоря о зависимости курса рубля от цены на нефть, то прямая корреляция здесь появляется лишь при стремительном падении стоимости черного золота, — отметил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. — Однако, когда на рынке энергоносителей царит оптимизм, укрепиться рублю не дает бюджетное правило, стоящее на страже интересов экспортеров и ФНБ».

По словам руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, на рубль могут давить и другие факторы. «Ухудшение отношений с Турцией на фоне обострения конфликта в сирийском Идлибе не играет на руку российской экономике. Товарооборот между Турцией и Россией в 2019 году превысил $21,7 млрд. Турецкая Республика является одним из ключевых торговых партнеров России. Охлаждение отношений между странами в первую очередь ударит по экономике и приведет к падению стоимости рубля на фоне укрепления доллара», — сказал собеседник «Известий».

Мазур добавил, что само укрепление доллара как таковое может негативно влиять на курс рубля, ведь американская валюта используется в качестве защитного актива. По его словам, российский бизнес зачастую использует доллар для выхода на международные рынки и хеджирования рисков.

рубль
рубль доллар курс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В то же время падения курса до 70 рублей за доллар и ниже эксперты не ожидают, по крайней мере, в обозримом будущем. «Иностранные фонды, которые еще не так давно завели рекордные объемы денежных средств на отечественные долговые и фондовые площадки, на фоне массового ухода от риска теперь распродают российские активы, усиливая давление на рубль. В пятницу пара доллар–рубль протестировала отметку 67,65, которая с учетом текущих условий видится как локальный предел ослабления национальной валюты», — рассказал Дроздов.

Наступает весна, и уже недолго осталось до начала сезона отпусков и выезда большого числа россиян за рубеж, поэтому тема валютных курсов вновь становится животрепещущей. В ближайшее время судьба рубля будет зависеть как от ОПЕК+ (если сторонам удастся договориться о существенном урезании добычи, то валюты стран – производителей нефти получат хорошую поддержку), так и от общей экономической ситуации в мире. Коронавирус долго запрягал, но на данный момент, кажется, смог переломить настроения инвесторов, погрузив их в пессимизм.

Если с эпидемией не удастся справиться в короткие сроки, то обвал на мировых фондовых рынках продолжится, а вместе с ним рухнут и валюты развивающихся стран, включая рубль. Если же эффект окажется не столь серьезным, то вернется прежний ход вещей. По крайней мере, до момента, когда американская экономика начнет подавать признаки наступающей рецессии. Пока же до этого довольно далеко.

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