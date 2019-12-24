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Истина в рубле: почему нацвалюта подорожала до максимума с июля 2018-го

В 2020 году российская денежная единица может укрепиться еще сильнее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Истина в рубле: почему нацвалюта подорожала до максимума с июля 2018-го
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2019-12-24 17:07:44
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Пик налоговых выплат, спрос на валюты развивающихся стран из-за уменьшения рисков торговых войн, а также снижение ключевой ставки Банка России привели к тому, что во вторник на Московской бирже доллар стоил менее 62 рублей. Такого не было с июля 2018 года. Евро дешевел до менее чем 68,8. По прогнозу опрошенных «Известиями» экспертов, в 2020 году ожидается продолжение тренда: в I квартале курс может вырасти до 61 руб./$ и 68 руб./€, а к концу года — до 58 руб./$ и 65 руб./€.

Звезды в пользу рубля

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Традиционно российская денежная единица дешевеет перед новогодними праздниками, когда россияне массово запасаются валютой, чтобы потратить ее в поездках, но в этом году тренд сменился. Рубль дорожает и к доллару, и к евро. 24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.

Отчасти укреплению рубля способствуют именно праздники. Накануне католического Рождества большинство западных бирж работает по укороченному графику, а 25 декабря они и вовсе будут отдыхать, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Из-за этого валютные торги на локальном рынке проходят при относительно невысоких оборотах и активности участников, добавил он.

Но праздники — далеко не единственная и не определяющая причина роста национальной денежной единицы. Рубль укрепляется благодаря одновременному сочетанию массы позитивных для него факторов. Один из них — продажа валюты экспортерами перед уплатой налога на добычу полезных ископаемых, срок которой наступает 25 декабря, рассказал главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По его данным, компаниям предстоит уплатить фискальных сборов на 1,1 трлн рублей.

рубли
деньги рубли
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Позитива на валютном рынке добавляют заявления Китая о планируемом снижении пошлин на ряд товаров из США с начала января, отметил начальник аналитического управления Банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. Официально этот шаг со стороны КНР напрямую не связан с подписанием сделки и призван удовлетворить внутренние потребности страны, но все равно в очередной раз подтверждает позитивную динамику торговых отношений, добавил он.

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Укрепление рубля может также основываться на ощущениях, что в Европе происходит переоценка перспектив санкций против РФ, рассказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, недавние действия США против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» привели европейский бизнес в состояние протеста.

Российскую валюту поддерживают и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России, который в декабре снизил ключевую ставку до 6,25% годовых, объяснил аналитик «Финама» Сергей Дроздов. Он также обратил внимание на возобновившийся приток денег иностранных фондов на отечественные долговые и биржевые площадки.

Поддержку рублю оказывают и цены на нефть — Brent подорожал до $66,5/баррель, сказал зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. По словам старшего аналитика ПСБ Михаила Поддубского, рубль растет вместе с другими валютами развивающихся стран, чему способствует улучшение настроений на глобальных рынках. Аналитик «Альпари» Владислав Антонов напомнил, что сохраняется инвестиционный спрос на российские облигации.

Два сценария

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Гражданам, решившим купить доллары и евро перед Новым годом, стоит поторопиться. Со среды продажи валюты экспортерами иссякнут, иностранные инвесторы будут неактивны из-за рождественских праздников, а Банк России до 30 декабря включительно продолжит покупать валюту в объеме $190 млн в день, рассказал стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Из-за этого доллар может подорожать до 63 рублей, добавил он.

Но прогнозы для российской денежной единицы на I квартал и весь 2020 год хорошие, сходятся во мнении эксперты. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, имеет смысл рассматривать два сценария. Если в январе участники рынка не получат от США и Китая реального подтверждения их сближения в торговой плоскости, то рыночная эйфория может быстро завершиться и курс вернется к значениям 65–66 руб./$ и 72–73 руб./€. Если же негатива не случится, то в январе стоит ожидать 63–65 руб./$ и 69,5–72 руб./€.

баксы
валюта доллары счет касса
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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В январе-феврале 2020 года сохранится благоприятная ситуация, поскольку ФРС, ЕЦБ и ЦБ создали почву для того, чтобы рынок уже в скором времени мог тестировать отметки около 60,8–61 руб./$, отметил руководитель по операциям на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава.

Потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен несколькими процентами, — сказал он. — До получения комментариев от ЦБ и Минэкономразвития по поводу «справедливого» курса рынок будет опасаться развивать дальше затянувшийся рост российской валюты.

При сохранении текущих рыночных трендов в I квартале ожидается рост национальной валюты до 60,50 руб./$ и 68 руб./€, а к концу года — до 58 руб./$ и 64,8 руб./€, считает Владислав Антонов из информационно-аналитического центра «Альпари».

Если же произойдут замедление мировой экономики, снижение цен на нефть до $60 за баррель из-за роста сланцевой добычи в США и падение спроса на российские облигации из-за меньшего смягчения политики ЦБ, то курс снизится до 64 руб./$, полагает Кирилл Соколов из Совкомбанка.

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