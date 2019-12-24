Истина в рубле: почему нацвалюта подорожала до максимума с июля 2018-го

Пик налоговых выплат, спрос на валюты развивающихся стран из-за уменьшения рисков торговых войн, а также снижение ключевой ставки Банка России привели к тому, что во вторник на Московской бирже доллар стоил менее 62 рублей. Такого не было с июля 2018 года . Евро дешевел до менее чем 68,8. По прогнозу опрошенных «Известиями» экспертов, в 2020 году ожидается продолжение тренда : в I квартале курс может вырасти до 61 руб./$ и 68 руб./€, а к концу года — до 58 руб./$ и 65 руб./€.

Звезды в пользу рубля

Традиционно российская денежная единица дешевеет перед новогодними праздниками , когда россияне массово запасаются валютой, чтобы потратить ее в поездках, но в этом году тренд сменился . Рубль дорожает и к доллару, и к евро. 24 декабря на Московской бирже был зафиксирован курс 61,9425 руб./$ — это максимум с июля 2018 года. Соотношение российской валюты к евро вернулось к значениям февраля 2018-го.

Отчасти укреплению рубля способствуют именно праздники. Накануне католического Рождества большинство западных бирж работает по укороченному графику, а 25 декабря они и вовсе будут отдыхать , отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Из-за этого валютные торги на локальном рынке проходят при относительно невысоких оборотах и активности участников, добавил он.

Но праздники — далеко не единственная и не определяющая причина роста национальной денежной единицы. Рубль укрепляется благодаря одновременному сочетанию массы позитивных для него факторов. Один из них — продажа валюты экспортерами перед уплатой налога на добычу полезных ископаемых , срок которой наступает 25 декабря, рассказал главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По его данным, компаниям предстоит уплатить фискальных сборов на 1,1 трлн рублей.

рубли Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Позитива на валютном рынке добавляют заявления Китая о планируемом снижении пошлин на ряд товаров из США с начала января , отметил начальник аналитического управления Банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. Официально этот шаг со стороны КНР напрямую не связан с подписанием сделки и призван удовлетворить внутренние потребности страны, но все равно в очередной раз подтверждает позитивную динамику торговых отношени й, добавил он.

Укрепление рубля может также основываться на ощущениях, что в Европе происходит переоценка перспектив санкций против РФ , рассказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, недавние действия США против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» привели европейский бизнес в состояние протеста.

Российскую валюту поддерживают и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России , который в декабре снизил ключевую ставку до 6,25% годовых, объяснил аналитик «Финама» Сергей Дроздов. Он также обратил внимание на возобновившийся приток денег иностранных фондов на отечественные долговые и биржевые площадки.

Поддержку рублю оказывают и цены на нефть — Brent подорожал до $66,5/баррель , сказал зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. По словам старшего аналитика ПСБ Михаила Поддубского, рубль растет вместе с другими валютами развивающихся стран , чему способствует улучшение настроений на глобальных рынках. Аналитик «Альпари» Владислав Антонов напомнил, что сохраняется инвестиционный спрос на российские облигации .

Два сценария

Гражданам, решившим купить доллары и евро перед Новым годом, стоит поторопиться. Со среды продажи валюты экспортерами иссякнут, иностранные инвесторы будут неактивны из-за рождественских праздников, а Банк России до 30 декабря включительно продолжит покупать валюту в объеме $190 млн в день , рассказал стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Из-за этого доллар может подорожать до 63 рублей , добавил он.

Но прогнозы для российской денежной единицы на I квартал и весь 2020 год хорошие, сходятся во мнении эксперты . По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, имеет смысл рассматривать два сценария. Если в январе участники рынка не получат от США и Китая реального подтверждения их сближения в торговой плоскости, то рыночная эйфория может быстро завершиться и курс вернется к значениям 65–66 руб./$ и 72–73 руб./€. Если же негатива не случится, то в январе стоит ожидать 63–65 руб./$ и 69,5–72 руб./€.

баксы Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

В январе-феврале 2020 года сохранится благоприятная ситуация, поскольку ФРС, ЕЦБ и ЦБ создали почву для того, чтобы рынок уже в скором времени мог тестировать отметки около 60,8–61 руб./$ , отметил руководитель по операциям на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава.

— Потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен несколькими процентами , — сказал он. — До получения комментариев от ЦБ и Минэкономразвития по поводу «справедливого» курса рынок будет опасаться развивать дальше затянувшийся рост российской валюты.

При сохранении текущих рыночных трендов в I квартале ожидается рост национальной валюты до 60,50 руб./$ и 68 руб./€, а к концу года — до 58 руб./$ и 64,8 руб./€, считает Владислав Антонов из информационно-аналитического центра «Альпари».