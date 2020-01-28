Выдано в России: Минфин прокредитует другие страны в рублях

Минфин пересмотрел валютную стратегию кредитования иностранных правительств. Теперь ведомство планирует выдавать больше рублевых займов, заявил «Известиям» глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев. Прежде всего новый подход протестируют на странах ЕАЭС, а в перспективе планируется давать в долг в нацвалюте и государствам из дальнего зарубежья. Переход к рублю — это, с одной стороны, способ популяризовать его на международном уровне, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. С другой, — мера предосторожности для защиты от возможных санкций.

Курс на рубль

У Минфина пока не было проблем с возвратом долгов из-за валюты займа, заверил Андрей Бокарев. Однако он признал, что в планах министерства — усиливать позиции рубля в кредитах иностранным правительствам.

— Сейчас мы активно обсуждаем, в том числе с потенциальными заемщиками, возможности кредитования в нацвалюте. Минфин готов как выдавать, так и получать назад долги в рублях, — заявил чиновник.

По его словам, тестировать ориентированную на рубль модель заимствования изначально планируется со странами ЕАЭС и Ближнего зарубежья. Однако в дальнейшем ее могут распространить и на других партнеров. Впрочем, решение в любом случае будет приниматься индивидуально в отношении каждого заемщика, резюмировал Андрей Бокарев.

По последним данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд. Эту цифру называл замглавы ведомства Сергей Сторчак в сентябре прошлого года. География должников неизвестна.

В 2020–2022 годах Минфин планирует выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд), следует из материалов к бюджету. Это больше, чем за предыдущие пять лет. Деньги зарубежным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из данных Минфина. Кроме того, за счет них будут профинансированы покупатели российской продукции.

При этом РФ в ближайшие три года вернет от выданных ранее кредитов значительно меньше — 370 млрд рублей ($5,4 млрд).

Москва планирует брать в долг не так много, как давать взаймы: 640 млрд рублей, или $9,7 млрд. При этом лишь $700 млн Россия планирует привлечь в виде прямых кредитов от иностранных правительств или организаций. Занимать наша страна будет главным образом за счет размещения облигаций на иностранных площадках.

Санкции и развитие экономики

Чтобы повышать устойчивость национальной валюты, формировать дополнительные стимулы для развития экономики, необходимо в том числе формировать спрос на рубль со стороны заемщиков РФ, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. Он полагает, что ничего экстраординарного в целом в стратегии перехода к российской денежной единице нет. Другое дело, что санкционные риски подстегнули к её исполнению. Запуск Минфином дедолларизации в области межправительственных займов означает, что ведомство оценивает угрозу ограничений на расчеты в иностранных валютах как достаточно высокие. Все долларовые транзакции проходят через Федеральную резервную систему, следовательно, и возможности по их блокировке у США абсолютны, резюмировал сенатор.

Впрочем, защита от санкций — едва ли главный аргумент в пользу укрепления роли рубля в межгосударственных заимствованиях, полагает директор Центра по финансовой политике и рынкам РСПП Андрей Лисицын. По его словам, более вероятно, что Минфин заинтересован в расширении его использования в том числе для более эффективного управления валютными рисками. Это отчасти объясняет ориентацию на страны ЕАЭС как на основных получателей рублёвых займов. Значительная часть расчетов союза с Россией осуществляется в отечественной валюте, поэтому у других союзных государств достаточно высокий спрос на рублевую ликвидность.

Кроме этого, большая часть займов странам из дальнего зарубежья выдается под экспортные контракты с российскими компаниями. Например, на строительство атомных электростанций или закупки вооружения. В таком контексте заемщики могут быть более заинтересованы в кредитах в российской валюте, поскольку они могут использовать эти деньги для расчетов по уже заключенным сделкам, добавил Андрей Лисицын.

Согласно информации в публичном доступе, крупнейший должник России — Белоруссия. По данным Минфина этой страны, долг перед Россией составлял на конец прошлого года около $7,5 млрд. Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России $3,5 млрд, оценивал ранее президент Владимир Путин.

Инфраструктуру для расчётов с иностранными правительствами в национальных валютах Россия начала активно готовить в середине прошлого года. С рядом стран были заключены специальные соглашения, например, с Китаем и Турцией. Кроме этого, как ранее писали «Известия», тема рублёвых расчётов активно обсуждалась с Кубой. Источники уверяли, что платформой для транзакций послужит система передачи финансовых сообщений ЦБ. А преодолеть главную для активизации расчётов с Кубой сложность — недостаток рублевой ликвидности — планировалось как раз через кредитование страны в рублях.

Более того, как писали «Известия», РФ создавала совместную трехстороннюю платформу для расчетов с партнерами из Китая и Индии.