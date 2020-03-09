В Киргизии задержали женщину за ложное сообщение о взрывчатке в посольстве РФ

В Киргизии за ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в консульском отделе посольства России задержали жительницу республики.

Инцидент произошел 6 марта. В дежурную часть Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны поступило сообщение о взрывном устройстве. Специалисты выехали на место происшествия и оцепили территорию, персонал диппредставительства был эвакуирован. В ходе осмотра информация не подтвердилась.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий ГНКБ установлена и задержана гражданка КР М.Т.К., 1974 г.р. Установлено, что М.Т.К. отправила анонимное сообщение из хулиганских побуждений. В настоящее время ведется следствие», — сообщается на сайте ГКНБ в понедельник, 9 марта.

По данному факту ГКНБ начато досудебное расследование по ст. 246 Уголовного кодекса Киргизии («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации в республике предусмотрена уголовная ответственность.

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку в России из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».