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Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

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Фото: twitter.com
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Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у посольства США в столице Туниса. По данным агентства Business News, атака была совершена 6 марта около 11:15 утра (13:15 мск) на одном из контрольно-пропускных пунктов дипломатического представительства.

Уточняется, что от полученных травм смертник погиб на месте.

Радиостанция Mosaique FM уточняет, что мужчина был на мотоцикле, а взрывное устройство располагалось на его поясе. По предварительным данным, пострадали пять сотрудников службы безопасности посольства. О жертвах и мотивах террориста не сообщается.

В июне 2019 года девять человек пострадали в результате двух взрывов в столице Туниса. Первая атака была направлена против патрульной машины полиции.

Крупный теракт произошел в столице Туниса 24 ноября 2015 года. Тогда боевиками «Исламского государства» (ИГ, экстремистская группировка, запрещенная в России) был совершен взрыв. Он прогремел недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма. В результате 13 человек погибли, еще 20 пострадали. В тот же день в стране ввели режим ЧП, который с тех пор неоднократно продлевался.

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