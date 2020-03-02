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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Тунисе

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Фото: TASS/Zuma
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В Тунисе был подтвержден случай первого заражения коронавирусом COVID-19. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает агентство TAP со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

В заявлении ведомства уточняется, что инфицированный 40-летний гражданин Туниса накануне прибыл из Италии. Министр иностранных дел Нуреддин Эррей провел экстренное совещание с главами дипломатических миссий Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи для уточнения информации о помощи гражданам Тунисской республики, которые находятся в регионах с нестабильной обстановкой из-за распространения нового коронавируса.

2 марта стало известно, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек. Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших в Европе.

Ранее в этот день был зарегистрирован первый пациент с симптомами коронавирусной инфекции в Латвии.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По данным на 2 марта, всего инфекцией заразились 89 083 человека, число погибших достигло 3057, выписаны из больниц 45 163.

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