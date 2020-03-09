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Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти. Об этом в понедельник, 9 марта, рассказал официальный представитель министерства нефти страны Асем Джихад.

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По его словам, переговоры необходимы для достижения нового соглашения, которое положит конец падению цен на нефть. «Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны — члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернет баланс на мировой рынок нефти», — цитирует иракского министра «РИА Новости».

На данный момент Тегерану «неразумно» поставлять на мировой рынок дополнительные объемы нефти, добавил он. Дальнейшее падение цен на нефть значительно навредит странам-производителям, сказал Джихад.

По его словам, делегация из Ирака приложила значительные усилия, чтобы сблизить точки зрения Саудовской Аравии и РФ на встрече ОПЕК в Вене.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на нефть начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал. В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей.

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