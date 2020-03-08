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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинская поэтесса, автор стихотворения «Никогда мы не будем братьями» Анастасия Дмитрук заявила, что Украина развалится, если произойдет федерализация.

По ее мнению, в этом случае Донбасс станет российской губернией, а запад страны войдет в состав Венгрии, Румынии и Польши.

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«Федерация – это абсолютный и безвозвратный конец для государства Украина», — цитирует ее «Обозреватель».

В то же время Дмитрук резко высказалась о жителях востока и крымчанах, назвав их «паразитами», которые вызвали «раскол и войну».

Она отметила, что граждане Украины негативно относятся к «малороссам», но не против «вменяемых украинцев» в Донбассе и крымских татар. Тем не менее, поэтесса уверена, что жители Донбасса должны «раскаяться в своих ошибках», но пока такого не наблюдается.

«Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время. Малороссы – это паразиты на теле Украины, они всегда будут раскалывать наше государство, сопротивляться любым положительным для нас изменениям и презирать нашу культуру, язык и историю», — сказала Дмитрук.

Также девушка выступила за то, чтобы все ее соотечественники говорили на украинском языке, вне зависимости от того «нравится это кому-то или нет».

На вопрос журналиста, почему она сама пишет свои стихи на русском, Дмитрук сказала, что «так написалось». Кроме того, поэтесса выразила уверенность, что ее стихи на русском показали всему миру, что Украина – это не Россия.

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

6 марта самопровозглашенная Донецкая Народная Республикв (ДНР) закрепила в Конституции за русским языком статус единственного государственного.

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