Украине предрекли коллапс из-за Зеленского

Действия президента Украины Владимира Зеленского становятся апофеозом демонтажа государственного управления и приведут к коллапсу в стране, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По мнению политолога, начало разрушению ценности госслужбы положило еще правительство экс-президента Петра Порошенко.

Теперь же Зеленский «судорожно ищет министров» в новое правительство, но профессионалы не хотят идти на госслужбы из-за «смешных зарплат». Кроме того, многим не нравится, что их действия начнут рассматривать буквально «под микроскопом».

«При том, что влияние олигархов никуда не исчезло и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов», — цитирует Романенко «Главред».

По словам эксперта, из-за того, что Зеленский не имел понимания приоритетов, он упустил время для реформ.

Украинский лидер делал ставку на «своих», а не на профессионалов, и теперь реально понимающие люди просто не хотят «участвовать в цирке», уверен Романенко.

По его словам, будущего у Зеленского и Украины нет, впереди страну ждет коллапс, поэтому жителям стоит готовиться к жизни после коллапса.

Накануне Зеленский в интервью изданию The Guardian признался, что его президентство похоже на управление дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву.