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Зеленский рассказал об отношении близких к его работе президентом

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Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian, что семье не нравится его работа президентом. Он даже столкнулся с тем, что домашние не здороваются с ним.

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По словам Зеленского, супруга и старшая 16-летняя дочь не могут привыкнуть к новым правилам и мерам безопасности. Он отметил, что дочь хочет больше свободы в действиях.

«Это сложно. Им не нравится моя работа», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что семилетний сын очень доволен тем, что папа президент, и всем об этом рассказывает.

«Прихожу домой на днях, спрашиваю: «Почему никто не здоровается?». И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: «Не мешай нам, мы смотрим президента», — добавил Зеленский.

Также он сравнил свою работу с управлением дырявым судном.

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