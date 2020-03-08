Зеленский рассказал об отношении близких к его работе президентом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian, что семье не нравится его работа президентом. Он даже столкнулся с тем, что домашние не здороваются с ним.

По словам Зеленского, супруга и старшая 16-летняя дочь не могут привыкнуть к новым правилам и мерам безопасности. Он отметил, что дочь хочет больше свободы в действиях.

«Это сложно. Им не нравится моя работа», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что семилетний сын очень доволен тем, что папа президент, и всем об этом рассказывает.

«Прихожу домой на днях, спрашиваю: «Почему никто не здоровается?». И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: «Не мешай нам, мы смотрим президента», — добавил Зеленский.

Также он сравнил свою работу с управлением дырявым судном.