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Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Danil Shamkin
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Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.

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«Мы должны дать людям уверенность в том, что ЕС ждет Украину. Люди на самом деле не верят словам. Вернее так: они верят словам лишь какое-то время. Затем им нужны действия», — сказал президент, отметив, что за 20 лет избиратели потеряют надежду вступить в ЕС.

Он также упомянул состоявшийся 21 января выход Великобритании из состава объединения и сравнил это с вечеринкой. По словам Зеленского, происходящее сравнимо с группой людей за столом, которые «мило проводят вечер», и, если кто-то не хочет оставаться за столом, это «определенно испортит вечеринку».

«В этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: «Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз». И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась», — заключил Зеленский, имея в виду желание украинцев вступить в состав сообщества.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что выход Британии из ЕС является отличным моментом для вступления в союз Украины. При этом он выразил желание, чтобы к Киеву относились как к равному и мощному партнеру.

В 2019 году Украина закрепила в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО как основную цель внешней политики.

5 января бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у страны в ее нынешнем виде нет шансов вступить в НАТО и Евросоюз.

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