Боррель заявил о намерении посетить Украину и Донбасс перед визитом в Россию

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ближайшее время намерен посетить Украину, включая Донбасс, после чего хотел бы совершить визит в Россию. Об этом он заявил в пятницу, 6 марта, в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран ЕС в Загребе.

«Вчера мы обсуждали тему России. Но это было частью нашей неофициальной встречи. Поэтому никаких выводов не было сделано. Единственный вывод — это вновь повторить пять принципов, которые являются основой для любого взаимодействия с Россией», — приводит его слова «Интерфакс».

Эти принципы, по словам дипломата, связаны, в частности, с выполнением минских договоренностей.

«Нам также нужно стремиться решать вопросы, представляющие взаимный интерес. И для этого, следуя этим принципам, я отправлюсь в Россию как можно скорее», — добавил он, отметив, что его визит в РФ навряд ли состоится в ближайшее время.

Боррель также сказал, что сначала он должен посетить Украину, а в частности — Донбасс.

Говоря о визите в Россию, он сказал, что поездка состоится, «когда для этого появится возможность, и когда российские власти будут готовы к интенсивным переговорам».

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё еще рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) в конце апреля.

14 февраля пресс-служба офиса украинского лидера сообщила, что Зеленский и российский лидер Владимир Путин обсудили подготовку к следующей встрече глав стран «нормандской четверки». Тогда в ходе телефонного разговора Путин прямо поставил перед украинским лидером вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности.

Предыдущий саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся 9 декабря 2019 года. Впервые встреча в таком формате прошла в 2015 году. На мероприятии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.