Гончарук пообещал подвести Украину к критериям ЕС через пять лет

Правительство Украины поставило перед собой «амбициозную цель» — по итогам выполнения поставленной программы через пять лет страна должна отвечать критериям членства в Евросоюзе. Об этом сообщил украинский премьер Алексей Гончарук 28 января.

Он отметил, что Украине необходимо синхронизировать экологическую политику со странами – членами ЕС, в частности в рамках «Европейского зеленого соглашения».

В связи с этим Гончарук предложил вице-президенту Еврокомиссии по вопросам соглашения Франсу Тиммермансу начать обсуждение развития совместной дорожной карты по реализации экологических программ.

«Амбициозная цель Евросоюза — к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью этой истории успеха», — написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Ранее в январе вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «неизменное и необратимое» стремление страны вступить в ЕС положительно влияет на украинскую экономику и обеспечивает высокие стандарты безопасности и благополучия граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января предложил Евросоюзу принять в свой состав Украину вместо Великобритании. По его словам, выход одной страны из ЕС, возможно, является «очень удобным моментом» для включения другой, пишет «Газета.ру».

В 2019 году Киев утвердил изменения в конституции, закрепив в ней курс страны на вступление в ЕС и НАТО.