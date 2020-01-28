Госдолг Украины в 2019 году снизился до уровня в 2 трлн гривен

В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте уменьшился на 7,84% — до 1,99 трлн гривен ($81 млрд). Об этом сообщает Министерство финансов страны во вторник, 28 января.

«Отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 составляет около 50%, а государственного долга — 44% по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 соответственно», — говорится в заявлении.

В то же время в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84 млрд.

Расходы федерального бюджета Украины по погашению госдолга в 2019 году составили 345,2 млрд гривен ($14,6 млрд), по обслуживанию — 119,2 млрд гривен ($5 млрд).

В мае 2019 министерство финансов погасило облигации внешнего государственного займа, выпущенные под гарантию США. Выпуск номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2014 году по ставке 1,844% годовых. Кроме того, в сентябре состоялось погашение еврооблигаций на $661 млн.

Отмечается, что в конце 2019 состоялось окончательное погашение специальных облигаций внутреннего государственного займа, которые выпускались Министерством финансов в 2014 году для возмещения налога на добавленную стоимость.

27 января в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» предрекли промышленный кризис на Украине. Заявление было сделано из-за несогласия с текущей экономической политикой, которую продвигает власть.

2 января Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет.