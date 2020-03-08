Украина потребовала исправить «российский Крым» в американском СМИ

На YouTube-канале американского СМИ Vox вышел ролик с картой распространения коронавируса, на которой Крым был отмечен как часть российской территории. Посольство Украины в США в субботу, 7 марта, призвало исправить карту.

«Журналистика требует точности. Карта Vox с отчетностью по коронавирусу нуждается в исправлении, так как Крым — это Украина», — говорится в Twitter посольства.

Также подчеркивается, что Крым «всегда будет неотъемлемой частью Украины».

В Vox претензии украинских дипломатов не прокомментировали.

В августе британское издание The Guardian опубликовала репортаж с лучшими фотографиями со всех уголков мира. Туда попал снимок, сделанный на российском творческом фестивале «Таврида-Арт», который проходил в Крыму 20–26 августа. В подписи к снимку значилось, что Крым — это Россия.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного на территории полуострова в марте 2014 года. Ряд государств, в том числе страны – члены Евросоюза, США и Украина не признали итоги голосования. Россия указывает, что результаты референдума являются легитимными, а присоединение Крыма — исторически справедливым решением.