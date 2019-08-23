The Guardian назвала Крым российским

Британская газета The Guardian опубликовала репортаж с лучшими фотографиями со всех уголков мира за 22 августа. Среди них оказался снимок, сделанный на российском творческом фестивале «Таврида-АРТ», проходящем в Крыму.

«Крым, Россия. Посетители идут на пятый творческий фестиваль Таврида недалеко от города Судак» — говорится в подписи к фотографии.

Ранее The Guardian неоднократно публиковала материалы, осуждающие присоединение Крыма к России, называя полуостров «незаконно аннексированным».

В марте 2019 года на пятую годовщину вхождения Крыма в состав России, глава МИД Великобритании Джереми Хант сделал официальное заявление, в котором говорится, что Великобритания никогда не признает присоединение Крыма к России.

20 августа в Крыму стартовал первый фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», который стал площадкой для обмена опытом между молодыми деятелями искусства.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного на территории полуострова в марте 2014 года. Ряд государства, в том числе страны-члены Евросоюза, США и Украины, посчитали его результаты незаконными, назвав этот процесс «аннексией». Россия считает результаты референдума легитимными, а присоединение Крыма исторически справедливым решением.