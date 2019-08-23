Прямой эфир

The Guardian назвала Крым российским

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская газета The Guardian опубликовала репортаж с лучшими фотографиями со всех уголков мира за 22 августа. Среди них оказался снимок, сделанный на российском творческом фестивале «Таврида-АРТ», проходящем в Крыму.

Крым-пакет: европейских туристов повезут на полуостров
Этим бизнесом займётся туристическая компания из Словакии

«Крым, Россия. Посетители идут на пятый творческий фестиваль Таврида недалеко от города Судак» — говорится в подписи к фотографии.

Ранее The Guardian неоднократно публиковала материалы, осуждающие присоединение Крыма к России, называя полуостров «незаконно аннексированным».

В марте 2019 года на пятую годовщину вхождения Крыма в состав России, глава МИД Великобритании Джереми Хант сделал официальное заявление, в котором говорится, что Великобритания никогда не признает присоединение Крыма к России.

20 августа в Крыму стартовал первый фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», который стал площадкой для обмена опытом между молодыми деятелями искусства.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного на территории полуострова в марте 2014 года. Ряд государства, в том числе страны-члены Евросоюза, США и Украины, посчитали его результаты незаконными, назвав этот процесс «аннексией». Россия считает результаты референдума легитимными, а присоединение Крыма исторически справедливым решением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле напомнили об «осторожном оптимизме» в отношениях РФ и Украины
Зеленскому предложили план признания Крыма российским

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019