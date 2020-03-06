Парламент ДНР закрепил статус единственного госязыка за русским

Очередное заседание Народного совета в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), прошедшее в пятницу, 6 марта, завершилось единогласным голосованием за принятие поправки в Конституцию, закрепляющую за русским языком статус единственного государственного. Ранее основной закон республики предусматривал два государственных языка — русский и украинский.

Глава ДНР Денис Пушилин в начале декабря 2019 года предложил сделать русский единственным государственным языком, сообщает телеканал «Звезда». Закрепляя данный статус в основном законе, в парламенте республики отметили, что «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации».

Изменения вступят в силу после того, как поправку подпишет глава ДНР и документ будет опубликован на сайте Народного совета, передает RT.

2 марта президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку. В частности, глава государства поручил правительству издать правовой акт, предусматривающий утверждение норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.